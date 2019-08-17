Balkondan düşen kişi ağır yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:40 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde oturan Gökhan Erdinç (42), 3. kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralı Erdinç'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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