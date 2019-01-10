Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşen Kişinin Bacağı Demire Saplandı

Balkondan Düşen Kişinin Bacağı Demire Saplandı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, balkondan düşen kişinin bacağına korkuluk demiri saplandı.

Balkondan Düşen Kişinin Bacağı Demire Saplandı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, balkondan düşen kişinin bacağına korkuluk demiri saplandı.


Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden ve anahtarını evde unutan 35 yaşındaki Fehmi Çevirgen, birinci kat balkonundan ikinci kattaki evine çıkmak isterken düştü.


Bahçedeki demir korkuluklara bacağı sağlanan Çevirgen, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Çevirgen'in, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:36 Kaynak: AA

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