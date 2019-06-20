Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen minik Eyüp, yaşamını yitirdi
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Balkondan düşen minik Eyüp, yaşamını yitirdi

44 dakika önce

MARDİN'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Eyüp Gölge, yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen minik Eyüp, yaşamını yitirdi, System.String[]
MARDİN'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki  Eyüp Gölge, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Gölge ailesinin 3 yaşındaki çocukları Eyüp, nedeni henüz bilinmeyen şekilde balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri,  Eyüp'e yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuk doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eyüp'ün cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Nusaybin, Mardin, Eyüp, Güncel
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