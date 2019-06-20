Balkondan düşen minik Eyüp, yaşamını yitirdi
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MARDİN'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Eyüp Gölge, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
MARDİN'de, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Eyüp
Gölge, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin
ilçesinde Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Gölge ailesinin 3 yaşındaki çocukları Eyüp, nedeni henüz bilinmeyen şekilde balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eyüp'e yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuk doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eyüp'ün cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
- Mardin
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