Balkondan düşen minik Nil, hayata tutunamadı - Son Dakika
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Balkondan düşen minik Nil, hayata tutunamadı

22.07.2022 15:22
Balkondan düşen minik Nil, hayata tutunamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. kat balkonundan çamaşır askısına çarparak yere düşen minik Nil İkranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. kat balkonundan çamaşır askısına çarparak yere düşen minik Nil İkranur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir apartmanın 4. kat balkonunda dengesini kaybeden 3 yaşındaki Nil İkranur Ç., alt kattaki dairenin balkonunda bulunan çamaşır askısına da çarparak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, minik Nil'i ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acı olayın ardından aile ise gözyaşları içinde hastaneye gitti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneden üzücü haber geldi.

Minik Nil İkranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için PAÜ Hastanesine kaldırılan Nil İkranur'un cenazesinin Antalya'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen minik Nil, hayata tutunamadı - Son Dakika

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