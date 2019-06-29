Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen minik Seren yaralandı
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Balkondan düşen minik Seren yaralandı

56 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki Seren Çeyiz yaralandı.

Balkondan düşen minik Seren yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki Seren Çeyiz yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi  Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonunda oynayan Seren Çeyiz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen minik Seren yaralandı. Çevredekilerin  ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük kız ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Maden, İnegöl, Bursa, Güncel
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