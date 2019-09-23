Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Haber

Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

1 saat önce

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki apartmanın sekizinci katında yaşayan İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), dengesini kaybederek evinin balkonundan bahçeye düştü.

Yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mühür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi
Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindiren sanığa 10 ay hapis FIFA resmen açıkladı! İran'da 40 yıllık yasak sona erdi, kadınlar statlarda maç izleyecek ABD'de talihsiz kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]