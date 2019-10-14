Balkondan düşen rus turist öldü

Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Rus Gennadi Kalabin, saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle otelin 3'üncü katındaki odasının balkonundan düştü. Toprak zemine düşen Gennadi Kalabin ağır yaralanırken, durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin 3'üncü katındaki balkondan düşen Rus Gennadi Kalabin (52), yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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