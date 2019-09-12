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Balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

59 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde balkondan düşen Suriye uyruklu çocuk, hastanede hayatını kaybetti.


Olay Ortaklar Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında, 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, apartmanın dördüncü katındaki balkondan yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.H., ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Germencik, Suriye, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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