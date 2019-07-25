Son Dakika Haberleri: Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

57 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4'üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4'üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü kattaki evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
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