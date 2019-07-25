Balkondan düşen Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
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ŞANLIURFA'da 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:27 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Suriye
uyruklu Şam
Elbursan (3), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Şam Elbursan dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Elbursan'ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şam Elbursan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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