Balkondan düşen turizmci, ağır yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen turizmci Gül Ustaer (32), ağır yaralandı.
Kaş merkezinde oturan turizmci Gül Ustaer, geçen perşembe gecesi birinci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Ustaer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada beyin ameliyatı yapılan Gül Ustaer'in yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.