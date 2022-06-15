Balkondan düşen Ukraynalı modelin ölümüne ilişkin erkek arkadaşı hakim karşısına çıktı

Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı Burak Ercan, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. "Anzelika'yı itmedim, atmadım. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Aramızda öldürmemi gerektirecek hiçbir husumet yoktur" diyerek kendini savunan sanık korkunç anları ise, "Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Anzelika yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim" sözleriyle anlattı.

Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı Burak Ercan, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken, sanık avukatları Aydın Mollaoğlu ve Ela Tekeş salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu Burak Ercan, olaydan yaklaşık 5-6 ay kadar önce maktulle tanışarak sevgili olduklarını, Srabiants'ın uyuşturucu madde kullandığını ve alkol aldığını iddia ederek, "Aramızda kıskançlık ile ilgili tartışma çıktı. Eliyle alnımın sol tarafına vurdu, yüzüğü alnıma geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken Srabiants taksinin kapısını açtı. Ben de taksiciye 'Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin' dedim. Anzelika taksiden indi. Gece geç saatti. Caddede 2-3 tane genç vardı. Gençlerin Anzelika'ya laf attığını görünce taksiden indim. Anzelika'yı gençlerin yanından uzaklaştırdım" dedi.

"Hiçbir tartışmamız ve diyaloğumuz olmadı"

Daha sonra taksiyle eve gittiklerini anlatan sanık, "Eve girdikten sonra Anzelika ile hiçbir tartışmamız ve diyaloğumuz olmadı. Yaklaşık 5-10 dakika sonra tuvaletten çıktım. Balkon yönünden Anzelika'nın sesinin geldiğini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırma çağırma şeklinde taşkınlıklar yaptığı için ve bunları anlattığımda hiçbir zaman kabul etmediği için, ertesi gün onu uyarmak için cep telefonumun video kaydını açtım. O ana kadar balkonda sarkılı olduğunun farkında değildim" dedi.

"Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim"

Video kaydından 3-4 saniye sonra ellerini fark edip balkondan sarktığını görünce korku ve panikle telefonu bırakıp yanına koştuğunu anlatan sanık, "Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım, elbisesi kaydı. Sonra kollarını tuttum. Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Anzelika yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. O da gücümün yetmeyeceğini anladı. Birileri bize yardım etsin diye İngilizce söyledi. Benim de aklıma kemerimi çıkarıp kemerimle yukarı çekebileceğim geldi. Tek elimle Anzelika'nın kolundan tutup diğer elimle kemeri çekmeye uğraşırken elleri kaydı ve düştü" diye konuştu.

Sanık, olaydan sonra aşağıya indiğini ve ambulans çağırdığını anlatarak, "Ben Anzelika'yı itmedim, atmadım. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Öldürmemi gerektirecek hiçbir husumet aramızda yoktur. Hiç ciddi kavgamız olmamıştır. Daha önce yaptığı gibi içkili olduğu için balkona sarktığı ve dengesini kaybettiği için düşmüştür. Son anda yetişmeme rağmen kurtaramadım" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatlarından Aydın Mollaoğlu, benzer konularda mahkemelerin beraat, savcılığın takipsizlik kararı verdiğine dair belgeleri mahkemeye sunarak, "Öldürmek için bir sebep yoktur" dedi. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL