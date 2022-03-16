Balkondan düşen üniversiteli Sedefnur, memleketine götürüldü - Son Dakika

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar (23), tedavisinin ardından ailesinin isteğiyle memleketi Sivas'a götürüldü. Sivas'ta tedavisine devam edilecek olan Sedefnur'un, dudak okuma uzmanlarıyla alınması planlanan ifadesi, ilk denemede alınamadı. Sedefnur'un ifadesi yeniden alınmaya çalışılacak.

Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Yaralanan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan ve hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu.