BALKONDAN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

BALKONDAN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Pendik'te dengesini kaybederek balkondan 69 yaşındaki Mehmet Pir hayatını kaybetti.

Pendik'te dengesini kaybederek balkondan 69 yaşındaki Mehmet Pir hayatını kaybetti.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Olay, saat 14.00 sıralında Pendik'te Kaynarca Mahallesi'nde Övgü Sokak'ta meydana geldi. İddaya göre, Mehmet Pir (69) isimli vatandaş, binanın 6. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Bir süre balkonda duran Mehmet Pir bir anda dengesini kaybederek balkondan düştü. Mehmet Pir'in düştüğünü fark eden yakınları ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

---------------------

-Olay yeri incelemenin çalışması

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay


- İstanbul
Kaynarca, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALKONDAN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 19:14 Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi
19:14
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:21:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BALKONDAN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]