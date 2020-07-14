BALKONDAN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek