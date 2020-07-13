Balkondan düşen Zeynep, yaralandı - Son Dakika

Balkondan düşen Zeynep, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. (12) hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. (12) hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarıballık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep O., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı.  Ancak bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük kız, ambulansla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Bel kemiğinde kırıklar tespit edilen Zeynep O., Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı


İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen Zeynep, yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi 12:16 Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı 11:59 Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı 11:17 Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı 11:07 Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın 10:49 Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu 10:47 Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 10:39 Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? 10:28 Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 10:22 Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak 10:13 Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir 09:55 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 09:55 John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti 09:35 Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
12:23
Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
12:18
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
12:16
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
11:59
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
11:17
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
11:07
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
10:39
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
10:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 12:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkondan düşen Zeynep, yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]