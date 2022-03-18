Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kadının eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Ümraniye'de 3 çocuk annesi Ece Acar'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan eşi E. Acar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadının geçtiğimiz yıl, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı talep ettiği ortaya çıktı. Ece Acar'ın ailesi, olayın intihar olmadığını, cinayet olduğunu düşündüklerini söyledi.

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Rasim Sokak'ta 16 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ece Acar(28), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eşi E. Acar(33), gözaltına alındı.

Acılı aile olayın cinayet olduğunu söyledi

Emniyette müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ece Acar'ın anne ve babası, olayın intihar olmadığını, cinayet olduğunu düşündüklerini söyledi. Maktulün ailesi, şüpheli E. Acar'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinden şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı talep ettiği ortaya çıktı

Hayatını kaybeden genç kadının, 22 Mayıs 2021 tarihinde kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ece Acar geçtiğimiz yıl karakolda verdiği ifadesinde, oto yıkamacı olan eşinin silahı olduğunu, eşinin silahını deterjan kutusunda sakladığını ve eşinin kendisini 'silahıma deterjan bulaştırdın' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Eşinden şikayetçi olan genç kadının, yetkili makamlardan uzaklaştırma kararı çıkarılmasını ve sığınma evine yerleştirilmek istediğini talep ettiği öğrenildi. Şüpheli E. Acar hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL