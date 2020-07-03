Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila'nın cenazesi toprağa verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aparmanın 4. katındaki evin balkonunda oynarken yaslandığı korkuluğun yerinden çıkması sonucunda aşağı düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Esila son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aparmanın 4. katındaki evin balkonunda oynarken yaslandığı korkuluğun yerinden çıkması sonucunda aşağı düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Esila son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynayan 2 yaşındaki kızları Esila Deniz, balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Esila Deniz'in yaslandığı korkuluğun montelendiği yerden çıkması sonucunda 3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü. Kızlarının aşağı düştüğünü gören çift durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun korkuluğu ile birlikte beton zemine düşmesi sonucunda ağır yaralanan Esila Deniz, yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Esila'nın cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gebze Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük Esila'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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