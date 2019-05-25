Balkondan düşerek ölen dansçı anısına şampiyona düzenlendi

Adana
'da 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden dünya dans şampiyonu Cem Demir
anısına Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde şampiyona düzenlendi. Türkiye
Dans Sporları Federasyonu (TDSF) ve Bodrum Dans Kulübü tarafından Bodrum Belediyesinin desteğiyle Binnaz Karakaya
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Cem Demir Sportif Salsa Dansları Türkiye Şampiyonası"na 146 dansçı katıldı.
Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda dereceleri bulunan Demir'in çocukluğundan itibaren çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergi de program kapsamında açıldı.
Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ın şampiyonaya özel solo performansı sırasında duygulandığı gözlendi.
TDSF Başkanı Tolga Han
Çinkitaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
ile dansçının babası Asım Demir ve Melisa Sahra Katılmış'a plaket verdi.
Demir, burada yaptığı konuşmada, oğlunun nişanlı olduğunu ve evlilik hazırlığı yaptığını belirterek, "Cem ölmedi, hep dans edecek. Melisa, Cem için özel koreografi hazırladı." dedi.
Cem Demir Sportif Salsa Dansları Türkiye Şampiyonası'nda minikler 1 kategorisinde Adana Ritim ve Latin Dans Kulübü'nden Çınar
Yılmaz- Defne
Aydemir, minikler 2 kategorisinde Dansevi Kulübü'nden Ali Efe
Aydın-Güneş Lara Hakanaslan, yıldızlar 1'de Fatih
Haktan Coşkun Kulübü'nden Ege
Şen-Alina Turcan birinci oldu.
Nüans Dans Kulübü'nden Yiğit Alp
Isındere-İclal Cebeci yıldızlar 2 kategorisinde, Efe Çam-Aynel Serbest gençlerde, Emek Yeter-Büşra Yeter çifti ise yetişkinlerde birinciliği elde etti.
Şampiyonada büyükler kategorisinde ise Tarz Dans Kulübü'nden Bora
Güldemir-İpek Seçil Ülken çifti birinci oldu.
Dünya Dans Olimpiyatları'nda altın, IDO Avrupa
Salsa Dans Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan dünya dans şampiyonu Cem Demir, aralık ayında bir organizasyon için gittiği Adana'da, merkez Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Demir'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilmişti.