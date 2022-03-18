Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı

18.03.2022 12:19
Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de dün gece balkondan düşerek hayatını kaybeden ev hanımı Ece Kılıçaslan Acar'ın (28) ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi E. Acar (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜMRANİYE'de dün gece balkondan düşerek hayatını kaybeden ev hanımı Ece Kılıçaslan Acar'ın (28) ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi E. Acar (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli eş E. Acar'ın geçtiğimiz yıl "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek Ece Kılıçaslan Acar'ı tehdit ettiği, kadının şikayetçi olduğu ve şüpheli eş hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı da ortaya çıktı.

Olay 16 Mart gecesi saat 03.15 sıralarında Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sancaktepe İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın balkondan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildiğini ve hastanede hayatını kaybettiğini karakola bildirdi. Durumun savcıya bildirilmesi üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı.

ANNE VE BABA CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

Emniyette müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi ve babasının olayın intihar ya da yüksekten düşme olmadığını ve bir cinayet olduğunu düşündüklerini söylediği öğrenildi. Maktulün annesi ve babası şüpheli E. Acar'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E. Acar'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

'SİLAHIMIA DETERJAN BULAŞTIRDIN' DİYEREK TEHDİT ETTİHayatını kaybeden Acar'ın 22 Mayıs 2021 tarihinde eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Acar geçtiğimiz yıl karakolda verdiği ifadesinde oto yıkamacı olan eşinin silahı olduğunu, eşinin silahını deterjan kutusuna saklandığını ve eşinin de "Silahıma deterjan bulaştırdın" diyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

EŞİNİN 2 AYRI MAHKEMEDE YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTIEşinden şikayetçi olan Ece Acar'ın yetkili makamlardan uzaklaştırma kararı çıkarılmasını ve sığınma evine yerleştirilmek istediğini talep ettiği öğrenildi. Şüpheli E. Acar hakkında 25 Mayıs 2021'de 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, 2 ayın sonunda müşteki Ece Kılıçaslan Acar'ın koruyucu-önleyici tedbirin süresinin uzatma talebinin olmadığı da öğrenildi.

Kadının bu şikayetlerine ilişkin sanık E. Acar hakkında 2 ayrı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisi de edinildi.


- İstanbul
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkondan düşerek ölen kadının eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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