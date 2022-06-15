'Balkondan Düşerek' ölen Ukraynalı fotomodelin davasında sevgilisi hakim karşısında

SANCAKTEPE'de 10 Haziran 2021'de 'balkondan düşerek' hayatını kaybeden Anzelika Srabiants'ın (33) ölümüne ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Burak Ercan ilk kez hakim karşısına çıktı. Ercan savunmasında Srabiants'ın daha önceden de intihar edeceğini söylediğini iddia ederek "Daha önce de balkonda kendini sarkıtma eylemi olduğundan ve kabul etmediği için ertesi gün kendisini uyarma maksatlı video kaydını açtım. Sarkılı vaziyette olduğunu fark etmedim. Ettiğimde ise korkuyla telefonu bırakıp yanına koştum. Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. Ben itmedim, atmadım" şeklinde savunma yaptı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada sanık Ercan'ın avukatları Aydın Mollaoğlu ve Ela Tekeş de hazır bulundu.

Tutuklu sanık Burak Ercan, mesleğinin köpek eğitmeni olduğunu ve olaydan yaklaşık 5-6 ay kadar önce maktulle tanışarak sevgili olduklarını belirtti. Anzelika Srabiants'ın her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Ercan, Srabiants'ın daha önce defalarca intihar girişimi olduğunu da öne sürdü.

Olay günü Srabiants'ın uyuşturucu madde kullandığını ve alkol aldığını iddia eden Ercan, evlerine taksiyle döndükleri sırada Srabiants'ın kıskançlık krizine girdiğini ve aralarında tartışma çıktığını belirterek "Eliyle alnımın sol tarafına vurdu, yüzüğü alnıma geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken Srabiants taksinin kapısını açtı. Ben de taksiciye 'Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin' dedim" şeklinde konuştu.Srabiants'ın taksiden indiğini, bir süre sonra sokaktaki üç kişinin ona laf attığını ve bunun üzerine taksiden inerek Srabiants'ı başka bir taksiye bindirdiğini kaydeden Ercan, eve ulaştıklarını söyledi.

'SRABİANTS YAPILI VE KİLOLU OLDUĞU İÇİN ÇEKEMEDİM'Eve girdiklerinde Srabiants'la hiç konuşmadıklarını öne süren Ercan, şöyle devam etti: "Yaklaşık 5-10 dakika sonra tuvaletten çıktım. Balkon yönünden Srabiants'ın sesinin geldiğini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırma çağırma şeklinde taşkınlıklar yaptığı için ve bunları anlattığımda hiçbir zaman kabul etmediği için, ertesi gün onu uyarmak için cep telefonumun video kaydını açtım. O ana kadar balkonda sarkılı olduğunun farkında değildim. Video kaydından 3-4 saniye sonra ellerini ve balkondan sarktığını fark ettim. Korku ve panikle telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım, elbisesi kaydı. Sonra kollarını tuttum. Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Srabiants yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. O da gücümün yetmeyeceğini anladı. Birileri bize yardım etsin diye İngilizce söyledi. Benim de aklıma kemerimi çıkarıp kemerimle yukarı çekebileceğim geldi. Tek elimle Srabiants'ın kolundan tutup diğer elimle kemeri çekmeye uğraşırken elleri kaydı ve düştü"

'HİÇBİR KUSURUM VE KASTIM YOKTUR'Olaydan sonra aşağıya indiğini ve ambulans çağırdığını söyleyen Ercan, "Ben Srabiants'ı itmedim, atmadım. Hiçbir kusurum ve kastım yoktur. Öldürmemi gerektirecek hiçbir husumet aramızda yoktur. Hiç ciddi kavgamız olmamıştır. Daha önce yaptığı gibi içkili olduğu için balkona sarktığı ve dengesini kaybettiği için düşmüştür. Son anda yetişmeme rağmen kurtaramadım. Daha önce Srabiants'a köpeği saldırtmadım, kolundaki izler köpek dişi izleri değildir, tırnak izidir" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİSanık avukatı Aydın Mollaoğlu ise benzer konularda mahkemelerin beraat, savcılığın takipsizlik kararı verdiğine dair belgeleri mahkemeye sunarak, "Öldürmesi için bir sebep yoktur" dedi. Diğer avukat Eda Tekeş ise Anzelika Srabiants'ın psikotik ilaçlar kullandığını belirterek uyuşturucu madde ve ilaçların birlikte kullanımı halinde halüsinasyon görüldüğünü öne sürdü.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve suçlamayla ilgili öngörülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate aldığında sanık Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ukraynalı foto model Anzelika Srabiants'ın Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak Ercan'ın balkonundan düşerek öldüğü anlatılıyor.İddianamede Burak Ercan'ın "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.