Son Dakika Haberleri: Balkondan Düşerek Ölen Üniversiteli Merve, Toprağa Verildi

Balkondan Düşerek Ölen Üniversiteli Merve, Toprağa Verildi

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, üniversite öğrencisi Merve Yıldız (23), arkadaşlarıyla beraber kaldığı 3'üncü kattaki evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Balkondan Düşerek Ölen Üniversiteli Merve, Toprağa Verildi, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, üniversite öğrencisi Merve Yıldız (23), arkadaşlarıyla beraber kaldığı 3'üncü kattaki evin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Olay, dün, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü son sınıf öğrencisi Merve Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 3'üncü kattaki evin balkonundan, iddiaya göre, ipte asılı çamaşırını almak isterken dengesini kaybedip, düştü. Yıldız'ın zemine çakıldığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yıldız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aysel- Murat Yıldız çiftinin 4 çocuğundan Merve'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınıp, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesine getirildi. Merve Yıldız, Karaömerli Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

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