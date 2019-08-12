Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı

Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak'ta dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güner (40) birlikte kalan arkadaşları H.A. ile G.S.'nin evine gitti. Burada ikinci kattaki evin balkonundan düşen Cengiz Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan H.A., G.S. ve G.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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