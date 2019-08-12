Son Dakika Haberleri: Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı

59 dakika önce

Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı, System.String[]
Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak'ta dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güner (40) birlikte kalan arkadaşları H.A. ile G.S.'nin evine gitti. Burada ikinci kattaki evin balkonundan düşen Cengiz Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan H.A., G.S. ve G.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 17:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]