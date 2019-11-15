Son Dakika Haberleri: "Balkondan düştü" ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı
Son Dakika 3. Sayfa 'Balkondan düştü' ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı - Son Dakika

"Balkondan düştü" ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı

6 saat önce

Sivas'ta 1,5 yaşındaki çocuk, babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta 1,5 yaşındaki çocuk, babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Bir çocuğun balkondan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis, küçük çocuğun minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.


Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Alibaba Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yaşındaki Talha G.'nin oturdukları binanın 2. katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evin bahçesinde yaptıkları incelemede kan bulgusuna rastlamazken, sokakta kan izlerine rastladı. Durumdan şüphelenen polis, şüpheli bir aracı incelemeye aldı. Yapılan incelemede araçta kan izleri tespit edilirken, küçük çocuğun babası İ.S.G'nin amcasının oğlu M.G.'nin kullandığı 58 DH 460 plakalı minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. M.G.'nin aileyi evine yaptıkları ziyaret sonrası evlerine bıraktığı esnada kazanın yaşandığı öğrenildi. M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Küçük Talha'dan geriye ise ağabeyi ile çekilmiş cep telefonu görüntüleri kaldı. - SİVAS

Alibaba, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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