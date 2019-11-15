Son Dakika Haberleri: Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı
Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı - Son Dakika

Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı

6 saat önce

Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı Sivas'ta bir buçuk yaşındaki küçük çocuk babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiSİVAS - Sivas'ta bir buçuk yaşındaki küçük çocuk babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak...

Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı

Sivas'ta bir buçuk yaşındaki küçük çocuk babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta bir buçuk yaşındaki küçük çocuk babasının kuzeninin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Alibaba mahallesi 75. Sokakta meydana geldi. Olayla, 1.5 yaşında ki Talha Gökçe'nin oturdukları binanın 2.katından düştüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık küçük çocuğu Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evin bahçesinde yaptıkları incelemede kan bulgusuna rastlamadı.Ancak evin bulunduğu sokakta kan izlerine rastlandı. Durumdan şüphelenen ekipler şüpheli bir aracı incelemeye aldı. Altı incelenen araçta kan izleri olduğu görüldü. Gökçe'nin babası İ.S.Gökçe'nin amcasının oğlu M.Gökçe'nin kullandığı 58 DH 460 plakalı minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. M.Gökçe'nin aileyi evine yaptıkları ziyaret sonrası evlerine bıraktığı esnada olayın gerçekleştiği anlaşıldı. M.Gökçe polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incele devam ediyor.

Balkondan düştü ihbarına giden polisler korkunç gerçekle karşılaştı

Alibaba, Gökçe, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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