NİĞDE BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

NİĞDE'de bir apartmanın beşinci katındaki dairenin balkonundan düşen Sinan Yalçıner (66) hayatını kaybetti.

Merkez Yeşilburç Köyü yolunda bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede yaşayan Sinan Yalçıner sabah saatlerinde balkondan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yalçıner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçıner'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.