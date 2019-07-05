Son Dakika Haberleri: Balkondan düşüp ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - TOKAT
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Balkondan düşüp ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - TOKAT

1 saat önce

Tokat'ta bir apartmanın 3 katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında defnedildi.

Tokat'ta bir apartmanın 3 katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında defnedildi.
Yeşilırmak Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairede ikamet eden Sertaç ve Tuba Şen çiftinin 2 yaşındaki çocukları Poyraz, dün balkondan bakarken dengesini kaybederek düştü.
112 Acil Servis ekibince Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Poyraz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan küçük çocuğun cenazesi, Ali Paşa Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük Poyraz'ın cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Balkondan düşüp ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:52 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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