Son Dakika Haberleri: Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı
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Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı

1 saat önce

TOKAT'ta, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen, konulduğu küçük tabutta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı, System.String[]
TOKAT'ta, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen, konulduğu küçük tabutta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'ndeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Talihsiz Poyraz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Poyraz için Cuma namazı sonrası Alipaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özel hazırlanan küçük bir tabuta konulan minik Poyraz'ın cansız bedeni, akrabalarının omuzlarında camiye getirildi. Cenaze namazına babası Sertaç Şen ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Minik Poyraz, namazın ardında Erenler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:04 Kaynak: DHA
Çeçenistan, Tokat, Güncel
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