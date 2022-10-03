Sabah saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta iddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi.
Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı - Son Dakika