Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı

03.10.2022 14:19
Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) 6 yerinden bıçaklaydı. Kaçan Naci Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da belirtildi.

Sabah saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta iddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi.

DURUMU KRİTİK

Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE ARANIYOR

Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı - Son Dakika

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