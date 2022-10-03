Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı (2)- Yeniden

03.10.2022 19:21
Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine;'Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle şüpheli ve bıçakladığı eşinin soy isimlerinin 'Türk' olduğu bilgisiyle yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine;

'Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle şüpheli ve bıçakladığı eşinin soy isimlerinin 'Türk' olduğu bilgisiyle yeniden veriyoruz. DHA

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Yücel ARSLANTEKE/ ORDU, - ORDU'da, iskele ile balkondan eve giren Naci Türk (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçakladı. Canan Türk ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınırken olaydan sonra kaçan Naci Türk'ün, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.Olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Naci Türk, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Türk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK DA ARANIYOR

Öte yandan Naci Türk'ün, geçen 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Türk'ü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ordu, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı (2)- Yeniden - Son Dakika

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