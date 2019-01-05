Balkondan Girdiği Evde Babaannesini Ölü Buldu
49 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.
Bayramiç ilçesi İnönü Caddesi'nde tek başına yaşayan Emine Daldal'dan 2 gündür haber alınamayınca torunu Fatih
Daldal (18), babaannesi Emine Daldal'ın evine gitti. Telefonla aradığı babaannesi kapıyı açmayınca Fatih Daldal, balkondan girdiği evde Emine Daldal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Emine Daldal'ın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:42 Kaynak: DHA
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