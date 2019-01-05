Son Dakika Haberleri: Balkondan Girdiği Evde Babaannesini Ölü Buldu

Balkondan Girdiği Evde Babaannesini Ölü Buldu

49 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.

Balkondan Girdiği Evde Babaannesini Ölü Buldu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emine Daldal (67) evinde ölü bulundu.

Bayramiç ilçesi İnönü Caddesi'nde tek başına yaşayan Emine Daldal'dan 2 gündür haber alınamayınca torunu Fatih Daldal (18), babaannesi Emine Daldal'ın evine gitti. Telefonla aradığı babaannesi kapıyı açmayınca Fatih Daldal, balkondan girdiği evde Emine Daldal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Emine Daldal'ın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:42 Kaynak: DHA

Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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