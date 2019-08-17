Balkondan girdiği evdeki kadın çığlık atınca kaçtı, serada yakalandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kağıthane'de bir kadın tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler