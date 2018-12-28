Son Dakika Haberleri: Balkondan Girerek Evleri Soyan 2 Hırsız Yakalandı

Balkondan Girerek Evleri Soyan 2 Hırsız Yakalandı

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.

Balkondan Girerek Evleri Soyan 2 Hırsız Yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde farklı tarihlerde üç evin balkon kapılarını sert bir cisimle zorlayarak açan hırsızlar, toplam 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 4 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların B.K. (33) ve Ö.K. (26) olduğunu tespit etti. 2 zanlı saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, hırsızlık olaylarında kullanılan demir levye, çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Sakarya, Serdivan, 3. Sayfa
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