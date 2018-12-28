Balkondan Girerek Evleri Soyan 2 Hırsız Yakalandı
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.
Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde farklı tarihlerde üç evin balkon kapılarını sert bir cisimle zorlayarak açan hırsızlar, toplam 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 4 bin TL nakit parayı çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların B.K. (33) ve Ö.K. (26) olduğunu tespit etti. 2 zanlı saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, hırsızlık olaylarında kullanılan demir levye, çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: İHA
Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı