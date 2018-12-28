Son Dakika Haberleri: Balkondan Girerek Hırsızlık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Balkondan Girerek Hırsızlık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

59 dakika önce

Balkondan girerek hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandıSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.

Balkondan girerek hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerin balkonlarından içeri girerek yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çalan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde farklı tarihlerde evlerin balkon kapılarını sert bir cisimle zorlayarak açtıktan sonra hırsızlık olayı gerçekleştiren ve bu yöntemle 3 farklı evden toplam değeri 50 bin TL, çok sayıda ziynet eşyası ile 4 bin TL nakit para çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı çalışma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrasında polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 33 yaşındaki B.K., ile 26 yaşındaki Ö.K., olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, hırsızlık olaylarında kullanılan demir levye ve çok sayıda ziynet eşyası ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:03 Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
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