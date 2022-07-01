Olay, 27 Haziran tarihinde Sinop Ayancık ilçesinde yaşandı. Bir apartmandan silah seslerinin duyulması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, silah seslerinin geldiği binayı tespit ederek belirlenen adreste inceleme başlattı. Evde yapılan aramada birinin namlusu açılmış 3 adet kurusıkı tabanca ile sustalı bıçak, 118 adet kurusıkı mermisi ve 9 adet gerçek mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balkondan havaya ateş açan kişi tabanca ve mermilerle yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.