Balkondan havaya ateş açan kişi tabanca ve mermilerle yakalandı - Son Dakika
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Balkondan havaya ateş açan kişi tabanca ve mermilerle yakalandı

01.07.2022 14:52
Balkondan havaya ateş açan kişi tabanca ve mermilerle yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir apartmanın balkonundan havaya ateş açan şahıs birinin namlusu açılmış 3 adet kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir apartmanın balkonundan havaya ateş açan şahıs birinin namlusu açılmış 3 adet kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Olay, 27 Haziran tarihinde Sinop Ayancık ilçesinde yaşandı. Bir apartmandan silah seslerinin duyulması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, silah seslerinin geldiği binayı tespit ederek belirlenen adreste inceleme başlattı. Evde yapılan aramada birinin namlusu açılmış 3 adet kurusıkı tabanca ile sustalı bıçak, 118 adet kurusıkı mermisi ve 9 adet gerçek mermi ele geçirildi.

Olayı gerçekleştiren 1 şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan havaya ateş açan kişi tabanca ve mermilerle yakalandı - Son Dakika

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