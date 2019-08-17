Balkondan havaya ateş eden şahıs yakalandı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde balkondan pompalı tüfekle ateş eden bir kişi gözaltına alındı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:31 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde balkondan pompalı tüfekle ateş eden bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesinde bir düğünde ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sungurlu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kısa sürede düğün mahaline giderek çevrede incelemelerde bulundu. Çevre binalardan birinin balkonundan pompalı tüfekle ateş ettiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem yapılırken sabah saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - ÇORUM
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