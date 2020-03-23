Son Dakika › 3. Sayfa › Balkondan kendisini sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Balkondan kendisini sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu
6 saat önce
Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 5. kat balkonundan kendisini aşağıya sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu.
Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 5. kat balkonundan kendisini aşağıya sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında bulunan 5 katlı bir binanın 5. kat balkonundan kendisini aşağıya sarkıtan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine kısa sürede gelirken vatandaşların seslenmesi üzerine kendisini sarkıtan çocuğu ailesi balkondan alarak içeriye koydu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri aileyi daha dikkatli olmaları konusunda uyararak olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü