Balkondan komşularına tulumla ezgiler çaldı - Son Dakika

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki Furkan Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde komşularına, balkonundan tulumla yöresel ezgiler çalarak moral veriyor.

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle ikamet eden lise mezunu Furkan Yücel, koronavirüs tedbirleri kapsamında hem sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek hem de dışarı çıkamayan komşularına moral vermek için evinin balkonunda tulum çalıyor.

Komşularının da zaman zaman alkışlarla destek olduğu Yücel, insanlara duygusal anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bazı komşular, evlerinin pencere ve balkonlarında çaylarını içerek, bazıları da horon oynayarak tulumla çalınan yöresel müziklere eşlik ediyor.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada tulumu normalde evde çaldığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların da moral bulması için konser vermeye karar verdiğini söyledi.

Evinin balkonuna çıkarak tulum çaldığını ifade eden Yücel, "Evde olduğumuz bu dönemde mahallemde yaşayan komşularımızın evlerinde şenlik yaratmak istiyorum. Komşularımız da destek veriyor. Bu kadar destek göreceğimi aslında beklemiyordum. Komşularımıza teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oluyor. Hepsi hoş karşıladı, hepsini eğlendirdiğimi düşünüyorum." dedi.

Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatan Yücel, "Süper Lige ara verilmesinin ardından takımımı sahada görmeyi çok özledim. Zafer yaşadığımız günler aklıma geldikçe Trabzonspor bestelerini tulumum ile çalıyorum. Trabzonsporlu futbolculardan imza almayı hayal ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Olcay Durak da duyarlı gence teşekkür ederek, Furkan Yücel'in koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde mahalleliyi eğlendirdiğini söyledi.