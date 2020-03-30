Balkondan konser verip 'evde kal' çağrısında bulundular - Son Dakika

SAMSUN"da müzikle uğraşan 3 genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle konser verip, koranavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına dikkat çekti. Gençlerin müzik dinletisi, komşularının yanı sıra çevre apartman sakinlerinin beğenisi kazandı.

Atakum ilçesi, Yenimahalle'de yaşayan ve müzikle yakından ilgilenen 3 genç, koronovirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı alanda bir süre ara vermek zorunda kaldıkları müziği evlerine taşıdı. Salgın sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlara bir nebze de olsa moral vermek isteyen 3 arkadaş, yanlarındaki enstrümanlarla, balkonlarına kurdukları ses sistemi ile mini bir konser verdi. Lazer ışıkları ile karşı apartmana 'evde kal' yazısı yansıtan grup, komşularının yanı sıra çevre binaların sakinlerinden de destek gördü. Evlerinin ışıklarını açıp kapayan vatandaşlar ise konser sonrası virüsle mücadele kapsamında görev yapan tüm sağlık personeline de alkışlı destek verdi.

'BUGÜNLER GEÇECEK'

Müzik grubunda yer alan Enes Gevrekçi, beklediklerinin üzerinde katılım sağlandığını belirterek, "Bizler bu akşam, böyle bir projeye yer vererek vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapmak istedik. Lütfen kimse evinden çıkmasın. Sabırlı olalım, bugünler geçecek, biz çok büyük bir milletiz" dedi.