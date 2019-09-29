Son Dakika Haberleri: Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı
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Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

1 saat önce

ELAZIĞ'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki balkondan inşaat malzemeleri 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı, System.String[]
ELAZIĞ'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki balkondan inşaat malzemeleri 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 7'nci katının balkonunda kopan inşaat malzemeleri düştü. Taş parçaları o sırada aşağıda bulunan Ali Tozkoparan (52) ve Erol Tozkoparan'a (37) isabet etti. Yaralılar ihbarla olay yerine  gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından ekipler, inşaat malzemesinin düştüğü evde inceleme başlattı.




Tozkoparan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
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