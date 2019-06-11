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Balkondan pompalı tüfekle alt kattaki ağabeyini öldürdü

3 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, alt katında oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Balkondan pompalı tüfekle alt kattaki ağabeyini öldürdü, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, alt katında oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 202/53 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. isimli şahıs, 2. katta oturan tartıştığı ağabeyi Harun G.'ye balkonda bulunduğu sırada 3. kattan pompalı tüfekle ateş etti. Başından yaralanan Harun G. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşi tarafından vurulan Harun G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyini vurduktan eve giren T.G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Deri işiyle uğraştıkları öğrenilen iki kardeşin yakınları olayın şokunu yaşarken ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kardeşlerin akrabaları da olay yerine gelerek gözyaşları döktü. Olayı duyan mahalle sakinleri de uzun süre olay yerinde bekledi. Harun G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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