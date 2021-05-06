Sivas'ta apartmanın 1. kat balkonundan sarkan çocuk beton zemine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Demircilerardı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. ve Ü.T. çiftinin 10 yaşındaki çocukları O.K.T., evlerinin balkonunda oynadığı sırada balkon parmaklıklarından sarktı. Parmaklıklara tutunamayan çocuk bir anda beton zemine düştü. Yerde kıvranan çocuğu, yoldan geçen bir vatandaş fark edip ailesine bilgi verdi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Volkan Kaplan - Mustafa Koçyiğit/İHA)