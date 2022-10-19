Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı - Son Dakika
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Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı

19.10.2022 13:16

Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı İstanbul Zeytinburnu'nda alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini, balkondan aşağı sepet ile kullanıcılara ulaştıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini, balkondan aşağı sepet ile kullanıcılara ulaştıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir adres tespit edildi. 18 Ekim tarihinde bahse konu olan adreste bulunan H.D. isimli kadın ile V.Ş. isimli erkek şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

'Kullanıcılara sepetle uyuşturucu servisi'

Yapılan incelemelerde şüphelilerin alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu paketlerini, balkondan aşağı sepet ile kullanıcılara ulaştırdıkları ve ticaretini gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmalar neticesinde ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda H.D. ve V.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda; 415 gram bonzai maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 19 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı - Son Dakika

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