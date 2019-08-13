Son Dakika Haberleri: Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartmanın dördüncü katından giriş kattaki iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartmanın dördüncü katından giriş kattaki iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. (16), Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle aşağıdaki iş yerinin terasına düştü.
Kız çocuğunun terasta hareketsiz yattığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü yerden itfaiye aracının merdiveniyle alıp sokakta hazır bekletilen ambulansa yetiştirdi.
Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesla aracını çalıştırdığı mikroçipi, derisinin altına yerleştirdi
Donald Trump, Çin'e uygulanacak vergileri erteledi Bakan Albayrak'tan kaçak sigara açıklaması: Yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanımında düşüş yaşandı Mansur Yavaş'tan Ankara'da okuyan öğrencilere su indirimi müjdesi geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 23:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]