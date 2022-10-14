2 katlı eve balkondan giren hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika
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2 katlı eve balkondan giren hırsızlık şüphelileri kamerada

14.10.2022 11:28

ADANA'da 2 hırsızlık şüphelisi, 2 katlı eve balkonundan girerek 2 cep telefonu ve 1 altın yüzük çaldı.

ADANA'da 2 hırsızlık şüphelisi, 2 katlı eve balkonundan girerek 2 cep telefonu ve 1 altın yüzük çaldı. Daireye balkondan giriş anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 12 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce sokakta bekleyip, gözcülük yaptı. Daha sonra balkona tırmanan şüphelilerden 1'i, daireye girdi. Şüpheli, 2 cep telefonu ile 1 altın yüzüğü çalarak evden çıktı. Balkondan eve giriş ve çıkış anları ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüpheliler, hırsızlığın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 katlı eve balkondan giren hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 katlı eve balkondan giren hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika
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