BALKONDAN TIRMANIP, 2 CEP TELEFONU VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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BALKONDAN TIRMANIP, 2 CEP TELEFONU VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

14.10.2022 11:39

ADANA'da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, zemin kattaki daireye balkonundan tırmanarak girip, 2 cep telefonu ve 1 altın yüzük çaldı.

ADANA'da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, zemin kattaki daireye balkonundan tırmanarak girip, 2 cep telefonu ve 1 altın yüzük çaldı. O anlar sokaktaki güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ekim günü saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir evin önüne gelen 2 şüpheli, bir süre sokakta bekleyip, gözcülük yaptı. Daha sonra şüphelilerden biri, balkonundan tırmandığı zemin kattaki daireye girdi. Şüpheli, evdeki 2 cep telefonu ile 1 alyansı çalıp, evden çıktı. O anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, hırsızlığın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALKONDAN TIRMANIP, 2 CEP TELEFONU VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALKONDAN TIRMANIP, 2 CEP TELEFONU VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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