Son Dakika Haberleri: Balkondan tırmanıp girdikleri evi soyan hırsızlar tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Balkondan tırmanıp girdikleri evi soyan hırsızlar tutuklandı

Balkondan tırmanıp girdikleri evi soyan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balkondan tırmanarak girdikleri evden 2 adet cep telefonu ve park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Balkondan tırmanıp girdikleri evi soyan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balkondan tırmanarak girdikleri evden 2 adet cep telefonu ve park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Olay, 2 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 2. katında bulunan eve balkondan tırmanarak giren şahıslar, 2 adet cep telefonu ve yaklaşık 40 bin TL değerindeki otomobilin anahtarını alarak, yine tırmandıkları balkondan dışarı çıktılar. Evden aldıkları anahtarla park halindeki otomobili çalan şahıslar kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde hırsızların R.M. (19), H.E. (22) M.B. (19) olduğu tespit edildi. Şahısların İstanbul Pendik'te belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların 3'ü de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahısların benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
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