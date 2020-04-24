Balkonlarından havaya ateş açan 5 magandaya para cezası - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından havaya ateş açan 5 kişiye polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 21.00'i gösterdiğinde tüm Türkiye evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından kutlamanın dozunu kaçıran bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından silahla havaya ateş açtı. İnsan hayatının riske atıldığı o anları gören diğer vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, havaya ateş açan şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Polisler yapılan aramalar sırasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı çok sayıda mermiye el koydu. Havaya ateş açan 5 kişiye idari ve adli para cezası kesildi.