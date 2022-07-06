Balkonlarını Yenilemek İsteyenlere Altın Değerinde Tavsiyeler

Balkon, evlerin açık hava ile buluştuğu en keyifli yerlerinden biri. Çeşitli nedenlerle bakımsız kalan veya aynı tarzdan sıkılanlar, küçük dokunuşlarla balkonlarını bambaşka bir atmosfere kavuşturabiliyor. Bazen kahve keyfi yaptığımız, bazen ise arkadaşlarımızla uzun sohbetlerinizi gerçekleştirdiğiniz balkonlar, dekoratif açıdan tarzımızı ve zevkimizi konuşturabileceğiniz en ideal alanlardan biri. Doğru planlama ile daha fonksiyonel hale getirebileceğiniz balkonunuzu görsel açıdan da cazip kılabilirsiniz. Bunun için balkon seramik modellerinden yararlanabilir, konforlu mobilyalarla balkonunuzu zaman geçirmekten keyif alacağınız bir alana dönüştürebilirsiniz. Birazdan sizlerle paylaşacağımız altın değerindeki tavsiyeleri ilham kaynağı olarak kullanabilir ve hemen yenileme işlemlerine başlayabilirsiniz.

Balkonlarınız İçin Mobilya Seçimini Alana Göre Belirleyin

Balkonunu baştan aşağıya yenilemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk kural, mobilya seçimlerini alana uygun bir şekilde yapmak olacaktır. Özellikle küçük balkonlarda daha dikkatli olunması gereken bu kural, kısmen büyüklerde de geçerli.

Balkonunuz için mobilya alışverişine çıkmadan önce mutlaka kağıt üzerinde şema planı çizin. Hangi mobilyayı nereye konumlandıracağınız ile ilgili bir planlama yapın. Ağır mobilyalardan kaçınarak, daha portatif ve fonksiyonel ürünlere yönelin. Örneğin küçük bir balkonunuz varsa geniş masa ve büyük sandalyeler alanınızı daraltacak ve keyiflenmek için kullanacağınız balkonunuzu daha kullanışsız bir hale getirecektir. Bu nedenle mobilya seçiminde balkonunuzun alan büyüklüğüne bağlı kalmayı unutmayın.

Balkon Zeminlerini Zevkinize Göre Yenileyin

Balkonların en can alıcı yerlerinden biri kuşkusuz zemini. Balkon zemininde tercih edeceğiniz malzemeler, alanın hem temizliğini kolaylaştıracak hem de buraya oldukça estetik bir görünüm kazandıracak. Bunun için yenileme işlemlerinde tercih edebileceğiniz şık tasarımlara sahip balkon seramik modelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Birbirinden farklı renk ve model arasından zevkinize uygun olanı seçerek hayalinizdeki balkona kavuşma yolunda yol katedebilirsiniz. Doğal veya ahşap görünümlü seramik modeller günümüzde oldukça popüler olurken, karo ya da kaymaz özelliğe sahip zemin kaplama malzemelerini de tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz.

Balkon Duvarını Zemine Uygun Olarak Tasarlayın

Balkon zemini için kendinize uygun malzemeyi seçtikten sonra sıra duvarı yenilemeye gelecek. Balkon duvarlarını yenilemek için öncelikle tarzınıza uygun olan renk paletinden seçim yapmalısınız. Bunun için zemin renginin tersine göre bir tercih yaparak kontrast oluşturabilir ya da benzer tonlarda renk seçerek cezbedici bir ahenk yakalayabilirsiniz.

Balkonunuz eğer dışarıdan yağmur veya kar gibi hava koşullarından etkilenmeyen bir yapıda ise duvar kağıdı modellerini de tercihlerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Duvar renginizi seçtikten sonra daha da cazibeli bir hale getirebilmek için çim görünümlü panellere de göz atabilirsiniz.

Balkon Aydınlatmasına Önem Verin

Balkon dekorasyonu sırasında aydınlatmanın etkisini asla göz ardı etmeyin. Klasik balkonların hepsinde mutlaka bir tavan aydınlatması bulunuyor. Ancak balkonunuzun gösterişli veya daha sofistike bir dizayna sahip olmasını istiyorsanız farklı aydınlatma ünitelerine göz gezdirmekte fayda var. Örneğin balkonunuzun köşelerine yerleştirebileceğiniz mumlu fenerler veya kordon şeklinde uzanan ışıklandırma ürünleriyle balkonunuza otantik bir hava katabilirsiniz. Bunun yanı sıra güneş ışığı ile enerji depolayan solar aydınlatma ürünlerini tercih ederek hem elektrik açısından tasarruf edebilir, hem de balkonunuza estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Balkonu Yenilerken Yaratıcılığınızı Konuşturun

Balkonlarınızı yenilerken yaratıcılığınızdan asla ödün vermeyin. Hazır oturma grupları yerine daha ekonomik bir tercih olan ahşap paletleri boyayarak, konforlu minderlerle birlikte oldukça rahat ve sıra dışı bir tasarım yapabilirsiniz. Özellikle küçük balkonlarda oturma masası büyük dertler yaratabililiyor. Bunun yerine katlanabilir balkon masalarını tercih edebilir, bar tabureleri ile beraber salaş bir atmosfer elde edebilirsiniz.

Balkon dekorasyonunda unutulmaması gereken noktalardan biri de küçük aksesuarlarla alanın cazibesini arttırmak. Duvara asabileceğiniz bir tablo, yere serebileceğiniz renkli bir kilim veya vazo başta olmak üzere süs eşyaları, balkonunuzun küçük detaylarla zengin bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır.