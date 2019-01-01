Son Dakika Haberleri: Balkonun Korkulukları Kırılınca 4. Kattan Düştü

Balkonun Korkulukları Kırılınca 4. Kattan Düştü

19 dakika önce

Hatay'da aldığı odunları balkonuna yerleştiren bir kişi, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu 4. kattan düşerek ağır yaralandı.

Balkonun Korkulukları Kırılınca 4. Kattan Düştü, System.String[]
Hatay'da aldığı odunları balkonuna yerleştiren bir kişi, yaslandığı korkulukların kırılması sonucu 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay, merkez ilçe Antakya'nın Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı odunları balkona dizen Hasan Arslan (30), yaslandığı balkon demirleri kırılınca 4. kattan aşağı düştü. Bina boşluğuna düşen Hasan Arslan'ın sesini duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Hasan Arslan, Hatay Bölge Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Vücudunun birçok noktasında kırık olduğu öğrenilen Hasan Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

(Mehmet Bayrak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Hasan Arslan, Güncel
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