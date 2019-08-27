Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanmasına 4 gözaltı
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İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun(23) çenesinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:53 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun(23) çenesinden vurularak ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yıldız Mahallesi
220/13 Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Olayın ardından araştırmalara başlayan polis, silahı ateşlediği ifade edilen H.Ç.(21) ile birlikte C.Ö.(19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı, yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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